18-летняя украинка завоевала три "золота" на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Таисия Онофрийчук / © Associated Press

Реклама

18-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала три золотых медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно.

Онофрийчук стала лучшей в многоборье, а также упражнениях с мячом и булавами.

Реклама

В многоборье Таисия набрала за свои выступления 117,9 балла, что позволило ей более чем на бал опередить представительницу Казахстана Армарал Ерекешеву. "Бронза" досталась Лилиане Левинской из Польши.

Реклама

После победы в многоборье Онофрийчук также триумфовала в финалах упражнений с мячом (28,450) и булавами (29,450) — всего три золотые медали на последнем этапе сезона.

Две награды в Брно также выборола украинка Полина Карика: "серебро" в упражнениях с обручем и "бронза" — с мячом.

За четыре этапа Гран-при-2026 Онофрийчук завоевала 11 медалей, из которых 10 — наивысшего сорта.

Ранее сообщалось, что украинки выиграли клубный чемпионат мира по художественной гимнастике, обойдя россиянок.

Реклама

Новости партнеров