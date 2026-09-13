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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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18-летняя украинка завоевала три "золота" на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Таисия Онофрийчук триумфовала в многоборье, а также упражнениях с мячом и булавами.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Таисия Онофрийчук

Таисия Онофрийчук / © Associated Press

18-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала три золотых медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно.

Онофрийчук стала лучшей в многоборье, а также упражнениях с мячом и булавами.

В многоборье Таисия набрала за свои выступления 117,9 балла, что позволило ей более чем на бал опередить представительницу Казахстана Армарал Ерекешеву. "Бронза" досталась Лилиане Левинской из Польши.

После победы в многоборье Онофрийчук также триумфовала в финалах упражнений с мячом (28,450) и булавами (29,450) — всего три золотые медали на последнем этапе сезона.

Две награды в Брно также выборола украинка Полина Карика: "серебро" в упражнениях с обручем и "бронза" — с мячом.

За четыре этапа Гран-при-2026 Онофрийчук завоевала 11 медалей, из которых 10 — наивысшего сорта.

Ранее сообщалось, что украинки выиграли клубный чемпионат мира по художественной гимнастике, обойдя россиянок.

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