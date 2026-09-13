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18-летняя украинка завоевала три "золота" на этапе Гран-при по художественной гимнастике
Таисия Онофрийчук триумфовала в многоборье, а также упражнениях с мячом и булавами.
18-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала три золотых медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно.
Онофрийчук стала лучшей в многоборье, а также упражнениях с мячом и булавами.
В многоборье Таисия набрала за свои выступления 117,9 балла, что позволило ей более чем на бал опередить представительницу Казахстана Армарал Ерекешеву. "Бронза" досталась Лилиане Левинской из Польши.
После победы в многоборье Онофрийчук также триумфовала в финалах упражнений с мячом (28,450) и булавами (29,450) — всего три золотые медали на последнем этапе сезона.
Две награды в Брно также выборола украинка Полина Карика: "серебро" в упражнениях с обручем и "бронза" — с мячом.
За четыре этапа Гран-при-2026 Онофрийчук завоевала 11 медалей, из которых 10 — наивысшего сорта.
Ранее сообщалось, что украинки выиграли клубный чемпионат мира по художественной гимнастике, обойдя россиянок.