18-летняя волейболистка погибла после матча Лиги чемпионов: что известно

Итальянская волейболистка Джулия Итума при загадочных обстоятельствах погибла после матча женской Лиги чемпионов.

О трагедии сообщает информационное агентство ANSA.

По информации источника, 18-летняя спортсменка выпала из окна шестого этажа гостиницы, где остановилась вместе с командой. Утром ее нашли мертвой.

Точные детали и причины смерти неизвестны. СМИ пишут, что девушка могла совершить самоубийство.

Сетью также разлетелось видео из отеля, на котором последний раз была замечена Джулия.

Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma'nın son görüntüsü.



Oyuncunun intihar ettiği ihtimali var. #juliaituma #juliaitumanovara pic.twitter.com/IbmxSfbznr — Mehmet Batuhan Ağır (@mbatuhanagir) 4 апреля 2023

В преддверии своей смерти Джулия в составе итальянской "Новары" участвовала в полуфинале Лиги чемпионов. Выиграв домашний матч в пяти сетах, ее команда на выезде проиграла "Эджзаджибаши" со счетом 0:3 и не смогла выйти в финал турнира.

Клуб Итумы выразил соболезнования родным и близким волейболистки, но отказался комментировать ее гибель, пока идет расследование правоохранителей.

"Клуб выражает глубокое сожаление и шок из-за ранней гибели волейболистки Джулии Итумы. Трагедия произошла рано утром, ее расследует полиция Турции", – говорится на странице "Новары" в Facebook.

Итума имела нигерийские корни. Она представляла Италию на уровне юниорских и молодежных чемпионатов Европы.

Прошлым летом Джулия выиграла чемпионат Европы U-19, где ее также признали лучшим игроком (MVP) турнира.

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