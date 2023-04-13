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18-летняя волейболистка погибла после матча Лиги чемпионов: что известно

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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18-летняя волейболистка погибла после матча Лиги чемпионов: что известно

Джулия Итума/twitter.com/volleytrails

СМИ предполагают, что спортсменка совершила самоубийство.

Итальянская волейболистка Джулия Итума при загадочных обстоятельствах погибла после матча женской Лиги чемпионов.

О трагедии сообщает информационное агентство ANSA.

По информации источника, 18-летняя спортсменка выпала из окна шестого этажа гостиницы, где остановилась вместе с командой. Утром ее нашли мертвой.

Точные детали и причины смерти неизвестны. СМИ пишут, что девушка могла совершить самоубийство.

Сетью также разлетелось видео из отеля, на котором последний раз была замечена Джулия.

В преддверии своей смерти Джулия в составе итальянской "Новары" участвовала в полуфинале Лиги чемпионов. Выиграв домашний матч в пяти сетах, ее команда на выезде проиграла "Эджзаджибаши" со счетом 0:3 и не смогла выйти в финал турнира.

Клуб Итумы выразил соболезнования родным и близким волейболистки, но отказался комментировать ее гибель, пока идет расследование правоохранителей.

"Клуб выражает глубокое сожаление и шок из-за ранней гибели волейболистки Джулии Итумы. Трагедия произошла рано утром, ее расследует полиция Турции", – говорится на странице "Новары" в Facebook.

Итума имела нигерийские корни. Она представляла Италию на уровне юниорских и молодежных чемпионатов Европы.

Прошлым летом Джулия выиграла чемпионат Европы U-19, где ее также признали лучшим игроком (MVP) турнира.

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Дата публикации
Просмотры
760
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