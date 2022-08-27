180 минут без голов: "Металлист 1925" сыграл вничью во втором матче подряд в УПЛ

В субботу, 27 августа, в рамках 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Металлист 1925" встречался с одесским "Черноморцем".

"Черноморец" и "Металлист 1925" разошлись миром в поединке 2-го тура УПЛ. Матч завершился безголевой ничьей — 0:0 .

В течение матча команды создали ряд моментов, но реализовать их так и не смогли. В начале второго тайма "Металлист 1925" мог открыть счет – Артем Габелок исполнял пенальти, но Дмитрий Непогодов парировал удар.

В стартовом поединке чемпионата Украины "Металлист 1925" сыграл вничью с донецким "Шахтером" (0:0)

После двух туров "Металлист 1925" имеет два очка и находится на шестом месте турнирной таблицы. Одесская команда с одним очком имеет 8-ю позицию.

В следующем туре "Черноморец" встретится с "Ингульцем", а харьковчане определятся посильнее с "Ворсклой".

Напомним, что полтавская "Ворскла" в домашнем матче 2-го тура УПЛ уступила "Вересу".

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