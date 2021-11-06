19-летний украинец Захареев уверенно победил россиянина и стал чемпионом мира по боксу

19-летний украинец Захареев уверенно победил россиянина и стал чемпионом мира по боксу

В финале наш соотечественник не оставил представителю РФ никаких шансов.

Украинский боксер Юрий Захареев завоевал "золото" Чемпионата мира-2021 в Белграде (Сербия).

В финальном поединке весовой категории до 71 кг 19-летний украинец единогласным решением судей (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) победил Вадима Мусаева из России.

Отметим, что Захареев - единственный представитель Украины, сумевший дойти до полуфинала. Его золотая награда - первая для Украины на Чемпионатах мира 2017 года, когда планетарное первенство выиграл Александр Хижняк.

Захареев родом из Белгород-Днестровского. На его счету 15 побед в любительском боксе (одна - нокаутом) и ни одного поражения. Он является действующим чемпионом мира среди молодежи.

В четвертьфинальном поединке украинец победил вицечемпиона Азиатских игр-2018 Асланбека Шимбергенова, а в полуфинале одолел азербайджанца Сархана Алиева.

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