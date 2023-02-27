19-летний украинец завоевал "золото" на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл золотую медаль на первом этапе Кубка мира в немецком Котбусе.

19-летний украинец одержал победу на параллельных брусьях.

Ковтун за свое выступление получил оценку 15,366 балла, на одну десятую опередив итальянца Маттео Левантези и на две десятых – бронзового медалиста последнего чемпионата мира Карлоса Юло из Филиппин.

Parallel Bars результаты на 2023 World Cup in Cottbus :



Иллия Ковтун 15.366

Matteo Levantesi 15.266

Carlos Yulo 15.166 #FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/mI6UP3Hc9j — FIG (@gymnastics) February 26, 2023

Добавим, что новый соревновательный год украинец начал на уровне итальянской Серии А по спортивной гимнастике, где на первом же этапе выиграл три "золота" на разных снарядах, в том числе и на параллельных брусьях.

В прошлом сезоне Ковтун завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в упражнениях на параллельных брусьях. Также в активе украинского гимнаста два "золота" на Кубке мирового вызова-2022 в Венгрии.

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