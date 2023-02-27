19-летний украинец завоевал "золото" на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Илья Ковтун стал лучшим на параллельных брусьях.
Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл золотую медаль на первом этапе Кубка мира в немецком Котбусе.
19-летний украинец одержал победу на параллельных брусьях.
Ковтун за свое выступление получил оценку 15,366 балла, на одну десятую опередив итальянца Маттео Левантези и на две десятых – бронзового медалиста последнего чемпионата мира Карлоса Юло из Филиппин.
Parallel Bars результаты на 2023 World Cup in Cottbus :— FIG (@gymnastics) February 26, 2023
Иллия Ковтун 15.366
Matteo Levantesi 15.266
Carlos Yulo 15.166 #FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/mI6UP3Hc9j
Добавим, что новый соревновательный год украинец начал на уровне итальянской Серии А по спортивной гимнастике, где на первом же этапе выиграл три "золота" на разных снарядах, в том числе и на параллельных брусьях.
В прошлом сезоне Ковтун завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в упражнениях на параллельных брусьях. Также в активе украинского гимнаста два "золота" на Кубке мирового вызова-2022 в Венгрии.
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