19-летний украинский гимнаст завоевал две медали на этапе Кубка мира в Баку

Илья Ковтун выиграл "серебро" в вольных упражнениях и на параллельных брусьях.
Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал две медали на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).
19-летний спортсмен из Черкасс стал серебряным призером в вольных упражнениях и на параллельных брусьях.
В вольных упражнениях украинец в финале набрал 13,933 балла. Его опередил только Милад Карими из Казахстана (14,2 балла). Третьим стал американец Райли Лус (13,733 балла).
Men's Floor Exercise final в 2023 World Cup in Baku :— FIG (@gymnastics) 11 марта, 2023
Milad Karimi 14.2
Иллия Ковтун 13.933
Riley Loos 13.733 #FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/clBzCo3Omh
В соревнованиях на параллельных брусьях выступление Ковтуна в финале судьи оценили в 15,366 балла. Украинец лишь 0,034 балла уступил победителю Карлосу Юло из Филлипин. "Бронзу" взял француз Камерон Ли-Бернар (14,6 балла).
Parallel Bars final на 2023 World Cup in Baku :— FIG (@gymnastics) 11 марта, 2023
Carlos Yulo 15.400
Иллия Ковтун 15.366
Cameron Lie-Bernard 14.600 #FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/Y373m1Z9Sz
Добавим, что в этом году Ковтун дважды выигрывал "золото" на параллельных брусьях на этапах Кубка мира. Украинец становился лучшим на соревнованиях в немецком Котбусе и катарской Дохе.
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