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19-летний украинский гимнаст завоевал две медали на этапе Кубка мира в Баку

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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19-летний украинский гимнаст завоевал две медали на этапе Кубка мира в Баку

Илья Ковтун / Фото: twitter.com/OlympicUA

Илья Ковтун выиграл "серебро" в вольных упражнениях и на параллельных брусьях.

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал две медали на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).

19-летний спортсмен из Черкасс стал серебряным призером в вольных упражнениях и на параллельных брусьях.

В вольных упражнениях украинец в финале набрал 13,933 балла. Его опередил только Милад Карими из Казахстана (14,2 балла). Третьим стал американец Райли Лус (13,733 балла).

В соревнованиях на параллельных брусьях выступление Ковтуна в финале судьи оценили в 15,366 балла. Украинец лишь 0,034 балла уступил победителю Карлосу Юло из Филлипин. "Бронзу" взял француз Камерон Ли-Бернар (14,6 балла).

Добавим, что в этом году Ковтун дважды выигрывал "золото" на параллельных брусьях на этапах Кубка мира. Украинец становился лучшим на соревнованиях в немецком Котбусе и катарской Дохе.

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Дата публикации
Просмотры
39
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