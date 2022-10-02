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19-летний украинский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мирового вызова в Венгрии

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19-летний украинский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мирового вызова в Венгрии

фото — Slobodan Kadic

Сборная Украины выиграла первую медаль на этапе Кубка мирового вызова-2022 по спортивной гимнастике, который проходит в Венгрии.

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал "золото" на этапе Кубка мирового вызова-2022 в Венгрии.

Наш 19-летний соотечественник стал лучшим в вольных упражнениях. Результат украинца - 14,733 балла.

В борьбе за золотую награду Ковтун опередил представителя Казахстана Милада Карими (14,533) и японца Когу Хирамацу (14,500).

Добавим, что в августе Ковтун завоевал "серебро" Мультиспортивного чемпионата Европы-2022 в упражнениях на параллельных брусьях.

Напомним, Украина бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики из-за представителей стран-агрессоров.

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