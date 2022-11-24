19-летний украинский гимнаст завоевал "золото" на престижном турнире в Швейцарии

Украинец Ковтун триумфовал в многоборье.
Украинский гимнаст Илья Ковтун стал победителем престижного турнира "Мемориал Артура Гандера" в швейцарском городе Кьяссо.
Наш 19-летний соотечественник завоевал "золото" в многоборье, состоявшем из шести различных дисциплин.
Ковтун набрал 56,150 балла. Он занял первые места в упражнениях на лошади, параллельных брусьях и опорном прыжке.
В этом сезоне Ковтун завоевал "серебро" Мультиспортивного чемпионата Европы-2022 в упражнениях на параллельных брусьях. Также в активе украинского гимнаста две золотые медали на Кубке мирового вызова-2022 в Венгрии.
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