19-летний вратарь клуба УПЛ не вернулся в Украину после сборов за границей

Игорь Омельченко / instagram.com/i.omelchenko_

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19-летний вратарь "Кривбасса" Игорь Омельченко не вернулся в Украину после летних предсезонных сборов в Словении.

Об этом сообщается на официальном сайте криворожского клуба.

В "Кривбассе" рассказали, что Омельченко самовольно покинул расположение команды во время заграничных сборов. Клуб уже связался с голкипером, контракт которого рассчитан до лета 2026 года, но тот отказывается возвращаться на родину.

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"Сегодня в украинских СМИ появилась информация касательно вратаря ФК "Кривбасс" Игоря Омельченко, который якобы самовольно покинул расположение команды на сборах.

ФК "Кривбасс" информирует, действительно, футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе с командой. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК "Кривбасс".

"Кривбасс" продолжает проводить все необходимые меры для возвращения футболиста в расположение команды и общается с соответствующими органами по этому вопросу. ФК "Кривбасс" проинформировал УПЛ о сложившейся ситуации.

Футболист имеет действующий контракт с нашим клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств", – говорится в официальном заявлении "Кривбасса".

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Омельченко присоединился к криворожскому клубу летом 2022 года. В прошлом сезоне вратарь провел 25 матчей за команду "Кривбасса" U-19, в которых пропустил 49 мячей.

Ранее сообщалось, что форвард харьковского "Металлиста 1925" Алексей Сидоров самовольно покинул территорию Украины.