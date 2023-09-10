19-летняя американка одолела белоруску Соболенко и стала победительницей US Open-2023 (видео)

Коко Гауфф выиграла первый титул Grand Slam в своей карьере.

Американская теннисистка Кори Гауфф стала чемпионкой US Open-2023.

В финале женского одиночного турнира 19-летняя представительница США победила белоруску Арину Соболенко, которая из-за полномасштабного вторжения России в Украину выступала в нейтральном статусе.

Поединок длился больше двух часов. Коко проиграла первый сет со счетом 2:6, но продемонстрировала характер и уверенно триумфовала в двух следующих партиях – 6:3, 6:2.

Для Гауфф это первый трофей на турнирах Большого шлема. До этого ее лучшим результатом на соревнованиях серии Grand Slam был выход в финал Roland Garros-2022.

Обзор матча

Добавим, что, несмотря на поражение в финале, Соболенко после окончания US Open возглавит мировой рейтинг, потеснив с первой строчки польку Игу Швентек.

Ранее сообщалось, что определились финалисты US Open-2023 в мужской сетке. Решающий матч состоится в воскресенье, 10 сентября.

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