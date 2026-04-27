19-летняя украинка поделилась эмоциями после завоевания "золота" на Евро-2026 по борьбе

Мария Ефремова / United World Wrestling

Новоиспеченная чемпионка Европы по борьбе украинка Мария Ефремова дала эксклюзивный комментарий после своего триумфа.

19-летняя спортсменка поделилась эмоциями от громкой победы в разговоре с журналисткой ТСН Нелли Ковальской.

В том числе Ефремова рассказала, в каком психологическом состоянии выходила на схватки с представительницами РФ и Беларуси, которых допустили к соревнованиям в нейтральном статусе.

"Для меня они всегда особенные спортсменки и соперницы, потому что они считаются тоже самыми сильными в Европе. Но когда я выходила в партер бороться, я прежде всего думала, что из-за них осталась без дома, без ничего, живу в другом городе, я не знаю, у меня просто была злость на них.

Я знала, что я должна это сделать, несмотря ни на что, несмотря на то, как мне было бы тяжело с ними, но я должна была это сделать.

Легче стало, что это сделала, что я смогла порадовать украинцев, которые точно смотрели наши схватки, не только мои, а еще других девушек, которые с ними боролись.

Девушки были опытнее меня. Там была призерка Олимпийских игр 2024 года, для меня это было вызовом, я это все-таки смогла. 19-летняя девочка, и я такая думала, мы это сделали, я смогла это сделать, хватило силы, духа, терпения, характера", — сказала Ефремова.

Ранее сообщалось, что сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы-2026 по борьбе, который прошел в албанской Тиране.

По итогам соревнований украинская команда завоевала 11 наград: шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.

