19-летняя украинка выиграла три "серебра" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Украинка Светлана Самуляк завоевала три медали на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике, который 15 апреля начался в Ереване (Армения).

Во второй день соревнований 19-летняя украинская тяжелоатлетка стала серебряной призеркой в весовой категории до 55 килограммов.

Самуляк в рывке с первой попытки подняла 90 кг. Ее обошла только румынка Андреа Котрута с результатом 91 кг в третьем подходе.

В толчке Светлана тоже стала второй, подняв во второй попытке 109 кг. "Золото" снова выиграла румынка, которая в третьей попытке взяла 110 кг.

Таким образом, по сумме двоеборья украинка с результатом 199 кг получила еще одно "серебро". Три "золота" выиграла Котрута, чей общий показатель равнялся 201 кг. "Бронза" досталась Изабеле Айлян из Армении – 196 кг.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первые две медали на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике. Обладательницей двух бронзовых наград стала Ангелина Ломачинская.

ЧЕ-2023 в Ереване продлится до 23 апреля. Всего на турнире разыграют по 10 комплектов наград у мужчин и женщин. Сборную Украины на континентальном первенстве по тяжелой атлетике представляют 17 спортсменов – пять мужчин и 12 женщин.

Напомним, во время церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике в Армении подожгли флаг Азербайджана. Из-за скандального инцидента Азербайджан решил досрочно снять свою команду с турнира.

Читайте также:

Исторический триумф: украинская баскетболистка стала чемпионкой Евролиги (видео)

Завоевал три медали: 19-летний украинец стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

17-летний украинский вундеркинд завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по прыжкам в воду