"19 объектов полностью разрушены": Гутцайт рассказал о нанесенном оккупантами ущербе спортивной инфраструктуре Украины

С начала полномасштабного вторжения российские войска нанесли огромный ущерб украинской спортивной инфраструктуре.
Российские оккупационные войска не прекращают уничтожать спортивную инфраструктуру Украины. Ущерб уже превышает 160 млн долларов.
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
"За последние два года столько спортивных объектов было построено и реконструировано, сколько Украина не видела за все годы независимости. Нам не хватает этой инфраструктуры сейчас. 19 объектов полностью разрушено. Мы делаем все, чтобы после победы все отстроить", — отметил он.
Гутцайт сообщил, что международное сообщество поддерживает украинских спортсменов в столь сложных условиях.
"Более 40 стран мира нас поддержали, создали все условия для бесплатного пребывания наших спортсменов, чтобы они продолжали тренировку. Очень приятно, что в столь сложное время есть международная поддержка, наши тренеры и спортсмены продолжают работать и побеждать", — сказал министр.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает сотрудничать с РФ, несмотря на полномасштабное вторжение оккупантов в Украину, и продала стране-агрессору права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.
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