"19 объектов полностью разрушены": Гутцайт рассказал о нанесенном оккупантами ущербе спортивной инфраструктуре Украины

Российские оккупационные войска не прекращают уничтожать спортивную инфраструктуру Украины. Ущерб уже превышает 160 млн долларов.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"За последние два года столько спортивных объектов было построено и реконструировано, сколько Украина не видела за все годы независимости. Нам не хватает этой инфраструктуры сейчас. 19 объектов полностью разрушено. Мы делаем все, чтобы после победы все отстроить", — отметил он.

Гутцайт сообщил, что международное сообщество поддерживает украинских спортсменов в столь сложных условиях.

"Более 40 стран мира нас поддержали, создали все условия для бесплатного пребывания наших спортсменов, чтобы они продолжали тренировку. Очень приятно, что в столь сложное время есть международная поддержка, наши тренеры и спортсмены продолжают работать и побеждать", — сказал министр.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает сотрудничать с РФ, несмотря на полномасштабное вторжение оккупантов в Украину, и продала стране-агрессору права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

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