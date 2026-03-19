20-летний Пономаренко установил рекорд "Динамо" по длительности голевой серии в УПЛ

Матвей Пономаренко / © ФК Динамо Киев

Реклама

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко установил клубный рекорд по продолжительности голевой серии в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

В матче 21-го тура УПЛ с "Александрией" 20-летний воспитанник "бело-синих" забил пятый гол своей команды — игра завершилась разгромной победой "Динамо" со счетом 5:0.

Пономаренко забил в седьмом матче УПЛ подряд — это абсолютный рекорд "Динамо". Ранее в шести подряд поединках чемпионата Украины голами отмечались Максим Шацких, Диого Ринкон и Виктор Цыганков.

Реклама

Рекордсменом УПЛ по длительности результативной серии является экс-игрок донецкого "Шахтера" Алекс Тейшейра, который в сезоне-2015/16 забивал в 10 матчах подряд (17 голов).

Пономаренко за семь последних матчей в УПЛ забил 9 голов. Благодаря этому он возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Украины.

Также Матвей получил дебютный вызов в сборную Украины. Главный тренер национальной команды Сергей Ребров включил его в заявку на плей-офф отбора к чемпионату мира-2026.

В настоящее время "Динамо" (41 очко) занимает четвертое место в УПЛ. Отставание от лидера чемпионата "Шахтера", который имеет матч в запасе, составляет 6 баллов.

Реклама

В следующем туре УПЛ подопечные Игоря Костюка 4 апреля примут "Карпаты". Игра состоится после международной паузы, во время которой сборная Украины посоревнуется в плей-офф отбора к ЧМ-2026.