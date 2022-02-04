20 минут лежала без движения и кричала от боли: японская сноубордистка получила ужасную травму на Олимпийских играх

20 минут лежала без движения и кричала от боли: японская сноубордистка получила ужасную травму на Олимпийских играх

Пострадавшую эвакуировали с трассы на вертолете.

Настоящим ужасом завершилась предолимпийская тренировка для японской сноубордистки — Рины Йосики.

Как сообщает Reuters, 22-летняя спортсменка в дисциплине слоупстайл неудачно приземлилась, упав на жесткое снежное покрытие. Инцидент произошел в четверг, 3 февраля.

В результате Йосика не смогла сама подняться и к ней поспешили тренеры и медики. В течение 20 минут они пытались помочь ей, а Йосика периодически кричала от боли и не могла даже шевельнуться.

Associated Press

В результате Рину эвакуировали на вертолете в больницу. Соревнования для нее завершились еще на стадии тренировок. Подробности о ее травме пока не сообщаются.

После этого случая некоторые спортсмены на Олимпиаде заговорили, что снежное покрытие здесь слишком твердое. Причем жаловались не только сноубордисты, но и лыжники с биатлонистами.

Добавим, что 22-летняя Йосика – двукратная чемпионка Японии в слоупстайле. На Олимпиаде в Пекине она планировала выступить в слоупстайле (движение по трассе с выполнением прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах и перилах) и биг-эйре (исполнение трюков в воздухе после прыжка с трамплина).

Квалификация в слоупстайле у женщин пройдет 5 февраля, финал – 6 февраля. Квалификация по биг-эйру у женщин состоится 14 февраля, финал – 15-го.

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