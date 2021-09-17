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20-я победа нокаутом: украинский боксер уничтожил американца за шесть раундов

20-я победа нокаутом: украинский боксер уничтожил американца за шесть раундов

twitter.com/hoydeportes_USA

Сергей Богачук досрочно расправился с очередным своим соперником.

Украинский боксер Сергей Богачук победил американца нигерийского происхождения Рафаэля Игбокве в поединке, который состоялся в Монтебелло (штат Калифорния, США).

26-летний украинец родом из Винницы выиграл бой техническим нокаутом в шестом раунде. Со старта противостояния Богачук активно шел вперед и доставал соперника большим количеством ударов. Американец пытался выстоять на ногах, но это ему удавалось лишь ценой синяков и рассечения.

За несколько секунд до конца 6-го раунда рефери остановил бой. Игбокве был недоволен этим решением. Оказалось, что угол Игбокве решил снять своего боксера, чтобы поединок не завершился для него непоправимыми последствиями для здоровья.

  • Для Богачука это 20-я победа на профессиональном ринге (все - нокаутом). Также в его пассиве одно поражение - в марте этого года украинец жутким нокаутом уступил американцу Брэндону Адамсу в бою за титул WBC Continental Americas.
  • Игбокве проиграл в третий раз в карьере. Также на его счету 16 побед (7 - нокаутом).

Ранее ТСН Проспорт писал, что легендарного боксера Эвандера Холифилда жестко нокаутировали в первом раунде.

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