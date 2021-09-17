20-я победа нокаутом: украинский боксер уничтожил американца за шесть раундов

Сергей Богачук досрочно расправился с очередным своим соперником.

Украинский боксер Сергей Богачук победил американца нигерийского происхождения Рафаэля Игбокве в поединке, который состоялся в Монтебелло (штат Калифорния, США).

26-летний украинец родом из Винницы выиграл бой техническим нокаутом в шестом раунде. Со старта противостояния Богачук активно шел вперед и доставал соперника большим количеством ударов. Американец пытался выстоять на ногах, но это ему удавалось лишь ценой синяков и рассечения.

За несколько секунд до конца 6-го раунда рефери остановил бой. Игбокве был недоволен этим решением. Оказалось, что угол Игбокве решил снять своего боксера, чтобы поединок не завершился для него непоправимыми последствиями для здоровья.

Для Богачука это 20-я победа на профессиональном ринге (все - нокаутом). Также в его пассиве одно поражение - в марте этого года украинец жутким нокаутом уступил американцу Брэндону Адамсу в бою за титул WBC Continental Americas.

уступил американцу Брэндону Адамсу в бою за титул WBC Continental Americas. Игбокве проиграл в третий раз в карьере. Также на его счету 16 побед (7 - нокаутом).

Ранее ТСН Проспорт писал, что легендарного боксера Эвандера Холифилда жестко нокаутировали в первом раунде.

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