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21-летний футболист умер после столкновения с вратарем во время матча – видео трагического инцидента
Элар Гонсалес Альтамирано получил смертельную травму головы в поединке Кубка Перу.
Футболист команды "Реал Титан" Элар Гонсалес Альтамирано умер в результате страшной травмы, полученной во время матча Кубка Перу.
Трагический инцидент произошел на 70-й минуте поединка. Альтамирано в верховой борьбе столкнулся с вратарем клуба "Дефенсор", упал на газон и потерял сознание.
Игроки и медицинский персонал пытались оказать помощь игроку. С травмой головы его доставили в больницу, где через двое суток он умер.
Причиной смерти 21-летнего футболиста стал разрыв артерии головного мозга, что стало следствием травмы.
Федерация футбола Перу подтвердила смерть Альтамирано, выразив соболезнования его родным и близким.
Ранее сообщалось, что 25-летний футболист погиб, спасая людей во время пожара в ночном клубе.