21-летняя украинская теннисистка впервые в карьере пробилась в основную сетку Roland Garros

Анастасия Соболева / © ФТУ

Реклама

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№230 WTA) вышла в основную сетку Roland Garros-2025.

В финале квалификации 21-летняя украинка обыграла Франческу Джонс из Великобритании (№113 WTA) – 6:0, 0:6, 6:2.

Матч продлился 1 час и 38 минут. Анастасия один раз подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 7 из 7 брейк-пойнтов.

Реклама

Для Соболевой это первый в карьере выход в основу как Roland Garros, так и в целом на уровне турниров Grand Slam.

Отметим, что Анастасия на старте квалификации Roland Garros-2025 обыграла британку Херриет Дарт, а во втором раунде отбора победила француженку Джули Белгравер.

Таким образом, Украина будет представлена пятью теннисистками в основной сетке Roland Garros-2025. Автоматически на турнир попали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Пробиться в основную сетку одиночных женских соревнований французского мэйджора также пытались Дарья Снигур и Юлия Стародубцева, но не сумели этого сделать. Снигур во втором раунде отбора уступила аргентинке Солане Сиерре, а Стародубцева в финале квалификации потерпела поражение от чешки Сары Бейлек.

Реклама

Матчи основной сетки Roland Garros-2025 состоятся с 25 мая по 8 июня.

Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.

Лучший результат среди украинок на Roland Garros-2024 показала Свитолина, которая выбыла в 1/8 финала.

Смотрите матчи Roland Garros-2025 с украинской аудиодорожкой на телеканалах Eurosport – эксклюзивно на Киевстар ТВ.

Реклама

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болейте за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий – все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.