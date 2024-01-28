22-летний итальянец совершил шикарный камбэк в финале против россиянина и выиграл Australian Open-2024

Янник Синнер впервые в карьере стал победителем турнира серии Grand Slam.

Итальянский теннисист Янник Синнер триумфовал на Australian Open-2024 в мужском одиночном разряде.

В финале Открытого чемпионата Австралии 22-летний итальянец в сверхсложном матче одолел россиянина Даниила Медведева, который из-за полномасштабной войны РФ против Украины был допущен к турниру только в нейтральном статусе.

Решающий поединок мэйджора длился 3 часа 46 минут. Синнер уступил в первых двух сетах – 3:6, 3:6, однако затем сумел переломить ход противостояния и выиграл три следующие партии – 6:4, 6:4, 6:3.

Янник впервые в карьере играл в финале турнира Большого шлема и, соответственно, завоевал свой дебютный титул серии Grand Slam. Ранее его самым большим достижением на мэйджорах был полуфинал Wimbledon-2023.

Добавим, что в полуфинале Синнер обыграл 10-кратного победителя Australian Open, первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:1, 6:2, 6:7, 6:3. Так что Джокович сложил полномочия действующего чемпиона австралийского мэйджора.

Напомним, в женском одиночном турнире Australian Open-2024 украинская теннисистка Даяна Ястремская смогла дойти до полуфинала, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

Таким образом Ястремская установила национальный рекорд Украины на Открытом чемпионате Австралии. Она превзошла Элину Свитолину, самым большим достижением которой на Australian Open остается выход в 1/4 финала (2018, 2019).

Читайте также:

Титул не покорился: украинская теннисистка проиграла финал парного Australian Open-2024

Защитила титул: определилась чемпионка Australian Open-2024

Переписала историю украинского тенниса: что известно о Ястремской и ее феерическом успехе на Australian Open