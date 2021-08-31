22-летний львовянин стал абсолютным чемпионом мира по рыбалке

22-летний львовянин стал абсолютным чемпионом мира по рыбалке

А сборная Украины стала победителем в общекомандном зачете.

22-летний львовянин Назар Боженко стал абсолютным чемпионом мира по ловле рыбы спиннингом с берега.

Об этом сообщает официальный сайт Львовской ОГА.

Соревнования проходили в Болгарии, на горной реке Вачер. Сборная команда Украины состояла из 4 спортсменов в основном составе и одного на случай замены.

В итоге, украинские рыбаки привезли домой 2 награды - "золото", которое в личном зачете добыл Боженко, и "золото" в командных соревнованиях.

"Украина постоянно принимает участие в Чемпионате мира. Мы уже дважды были на пьедестале почета, заняв второе и третье место. Однако в личном зачете Украина еще не имела медали. Это первая и сразу золотая", - рассказал руководитель областной федерации рыболовного спорта Олег Ривак.

Ранее сообщалось, что американские рыбаки случайно поймали агрессивную акулу-людоеда.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку