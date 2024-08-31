22-летняя двукратная призерка Олимпиады в артистическом плавании объявила о завершении карьеры

Известная украинская синхронистка, двукратная призерка Олимпийских игр в артистическом плавании Марта Федина завершила карьеру.

22-летняя спортсменка сообщила о своем решении на странице в Instagram, опубликовав чрезвычайно трогательный пост.

"Вот и пришло время поставить точку. Это была красивая история девочки, которая в 5 лет пришла просто научиться плавать, а стала двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, пятикратной чемпионкой мира, и одиннадцатикратной чемпионкой Европы, лучшей синхронисткой Европы-2022, немного похвастаюсь, потому что когда, как не сейчас?

Казалось, что я добилась всего, о чем можно мечтать в моем виде спорта, но всегда хочется большего… Эти два года были сложными для каждого украинского спортсмена и я не исключение. Я получила горький опыт поражений, слез и отчаяния. Неприятное ощущение, когда ты не можешь достичь своей цели, останавливаешься в шаге от нее. Так случилось и с моей второй Олимпиадой, нам не удалось отобраться командой в Париж. Мы достойно потерпели поражение, чтобы, сделав выводы, вернуться сильнее. После таких "подарков" судьбы действительно начинаешь ценить себя, свои заслуги и людей, которые были рядом весь этот прекрасный, интересный и трудный путь.

Эти люди – мои родители, друзья и тренеры, без которых не было бы ничего. В профессиональном спорте тренеры становятся твоими вторыми родителями, знают о тебе больше и времени с ними проводишь больше, чем с родными. С уверенностью могу сказать, что в этом плане я невероятно фартовый человек, потому что судьба мне подарила две лучшие семьи, которые всегда меня поддерживали, верили в меня, когда я сама отчаивалась и в особенно тяжелые периоды просто выдерживали меня. Безумное уважение, любовь и благодарность. Также отдельная "ода" девчонкам по командам (ибо с детства их было немало) они все фантастические, некоторые из них стали мне лучшими подругами по жизни.

Спасибо спорту за все, что имею, за людей, которых встретила на своем пути, чего достигла и тем, кем стала. Спорт сделал меня тем человеком, которым я мечтала стать с детства. И я ни о чем не жалею. Так что привет мир без воды, мне кажется, что я совсем не умею в тебе "плавать". Поэтому пора добиться успехов и в тебе", – написала Федина.

Федина – двукратная призерка Олимпиады-2020. На Играх в Токио она завоевала бронзовые медали в дуэте и группе.

В активе Марты 11 медалей на чемпионатах мира и 15 наград на чемпионатах Европы.

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