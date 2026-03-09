23 красные карточки: финальный матч в Бразилии закончился массовой дракой — видео

Драка между игроками "Крузейру" и "Атлетику Минейру" / скриншот видео

Финальный матч в бразильском штате Минейру между двумя исторически сильнейшими клубами — "Атлетику Минейру" и "Крузейру" — закончился массовой дракой.

Страсти вспыхнули за 30 секунд до завершения компенсированного времени после столкновения между полузащитником "Крузейру" Кристианом и вратарем "Атлетику Минейру" Эверсоном в штрафной площадке последних.

Голкиперу не понравились действия соперника и он его сперва толкнул, а затем насел на него обоими коленями.

Это увидели другие игроки "Крузейру" и встали на защиту своего одноклубника. Так началась масштабная стычка с участием футболистов обеих команд.

"Для прекращения драки были вызваны сотрудники службы безопасности команд и военная полиция. Рефери Матеус Кандансан попросил полицию о защите в этой хаотической ситуации. После того, как страсти утихли, матч был завершен без удаления игроков на поле", — сообщает бразильское издание Globo.

Однако в протоколе игры арбитр указал сразу 23 удаления, все — прямые красные карточки. Две были выписаны еще как в игровое время — Кристиану и Эверсону — за конкретный эпизод, который привел к драке.

Остальные удаления записаны с формулировкой "за то, что во время драки после окончания матча наносил удары руками и ногами своим соперникам". Красные карточки получили как непосредственные участники поединка, так и запасные игроки, которые присоединились к массовой драке.

Отметим, что трофей завоевал "Крузейру", который победил принципиального оппонента со счетом 1:0 благодаря голу Кайо Жорже на 60-й минуте матча.

