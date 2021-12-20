23-летнего футболиста зарезали перед входом в ресторан

23-летнего футболиста зарезали перед входом в ресторан

Этот игрок считался на Родине очень перспективным.

Трагический инцидент произошел с 23-летним футболистом Осаги Баском.

Об этом сообщает Bristol Live.

Отмечается, что Баском получил несколько ножевых ранений у входа в ресторан на Бермудских островах. В результате юный игрок скончался. Инцидент произошел в субботу, 18 декабря.

Баскома привезли в больницу частным автомобилем. 23-летний футболист получил многочисленные ножевые ранения. Полиция исключает, что это дело одной из местных банд. Баском вроде бы с кем-то ссорился перед рестораном, но больше подробностей следствие не раскрывает.

"Полиция начала расследование обстоятельств смерти 23-летнего мужчины, скончавшегося от травм, полученных во время очевидного удара ножом.

Офицеры находились в мемориальной больнице короля Эдуарда в связи с другим делом, когда их предупредили о жертве, доставленной в отделение неотложной помощи в состоянии несоответствия, с чем, похоже, были множественные ножевые ранения.

Потерпевшего частным автотранспортом доставили в больницу. Пока детали ограничены. Сейчас создано место происшествия в районе Fun Zone, Wallers Point Road, St. Georges", — подчеркнул спикер полиции Бермудских островов.

Осаги Баском выступал в системе английской "Астон Виллы" и испанской "Валенсии". Также на его счету выступления за "Бристоль Сити";

Парень играл за национальную сборную Бермудских островов 18 раз и считался очень талантливым исполнителем.

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