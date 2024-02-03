23-летний японский боксер умер в результате травм, полученных в чемпионском бою

Казуки Анагучи не пришел в сознание после операции на мозге.
Японский боксер легчайшего веса Казуки Анагучи умер в результате тяжелых травм, которые получил 26 декабря 2023 года в поединке против своего соотечественника Сэйи Цуцуми.
Трагическую новость сообщает The Ring со ссылкой на Федерацию бокса Японии.
Бой с участием 23-летнего Анагучи состоялся в андеркарде шоу Наоя Иннуэ – Марлон Тапалес. На кону стоял титул чемпиона Японии.
Во время своего последнего поединка Казуки побывал в нокдауне четыре раза, но сумел продержаться до финального гонга. В итоге судьи зафиксировали победу Цуцуми единогласным решением – 95:91, 94:92, 94:92.
После завершения боя Анагучи потерял сознание и был срочно доставлен в больницу, где ему диагностировали субдуральную гематому и сделали операцию на мозге. К сожалению, Казуки так и не пришел в сознание.
За свою короткую боксерскую карьеру Анагучи одержал шесть побед (2 – нокаутом) и потерпел единственное поражение в поединке, который стал последним в его жизни.
На смерть молодого японца отреагировал президент WBC Маурисио Сулейман. В своем сообщении в Twitter он также упомянул перенос боя Александр Усик – Тайсон Фьюри и смерть актера Карла Везерса, который сыграл Аполло Крида в фильме "Рокки".
"Грустный и тяжелый день для бокса. Японский боксер Казуки Анагучи умер из-за травм, полученных в декабрьском бою, Тайсон Фьюри получил рассечение во время спарринга, и теперь бой отложен, а Карл Везерс, сыгравший Аполло Крида, умер в возрасте 76 лет", – написал Сулейман.
Семейный и конкретный день в boxing в Japanese boxer Kazuzki Anaguchi вырвался из ущерба, защищенный при его борьбе в Декабрь, Tyson Fury был вырезанный во время ящика этого кольца пожара оставляет и Carl Weathers, который играл Apollo Creed . GaRE8PsP1P— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) February 2, 2024
Напомним, поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако из-за травмы британца весь вечер бокса перенесли. Новая дата будет зависеть от сроков восстановления "Цыганского короля".
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