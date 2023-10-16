"24 февраля помогло": Усик рассказал, как полностью перешел на украинский язык

Боксер принципиально отказался говорить на языке оккупанта.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик рассказал, как стал полностью общаться на украинском языке.
"До полномасштабного вторжения я уже общался на украинском языке дома, с детьми. Перед Олимпийскими играми давал интервью на украинском, вставлял свой язык. Но большинство людей, с которыми я общаюсь, наверное, 70 процентов, были русскоязычными. Однако сейчас все меняется.
Лично мне хотелось полностью перейти на государственный язык. Не только давать интервью, но и общаться дома, окончательно перейти на украинский. Выходит, что 24 февраля помогло", – цитирует Усика Luckypunch.net.
Добавим, что уже совсем скоро Александра ждет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Поединок состоится в Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.
Точную дату мегафайта собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии.
Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.
Ранее сообщалось, что Усик высказался о своей мотивации на бой с Фьюри.
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