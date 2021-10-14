24-летнему футболисту сборной Уэльса диагностировали онкологию

Игрок начинает курс химиотерапии.

Футболисту английского "Борнмута" и сборной Уэльса Дэвиду Бруксу диагностировали онкологическое заболевание.

Об этом 24-летний полузащитник написал на своей странице в Twitter.

Отмечается, что у Брукса обнаружили лимфому Ходжкина — один из видов рака. Игрок уже на следующей неделе пройдет курс химиотерапии и будет лечиться от заболевания.

"Мне очень сложно писать это сообщение. У меня диагностировали лимфому Ходжкина второй стадии, и я начну курс лечения на следующей неделе. Хоть это и было шоком для меня и моей семьи, прогноз положительный, я уверен, что полностью излечусь и вернусь к игре настолько быстро, насколько возможно.

Я бы хотел выразить свою признательность докторам, медсестрам и членам персонала, которые работали со мной, за их профессионализм, теплоту и понимание в течение этого периода. Я хочу поблагодарить всех в Футбольной ассоциации Уэльса, потому что если бы их медицинская команда быстро не обратила внимание на проблему, мы могли бы не обнаружить эту болезнь. Я также хочу поблагодарить "Борнмут" за их поддержку и помощь на прошедшей неделе.

Хоть я и ценю то, что ко мне будет приковано внимание и интерес медиа, я хочу попросить уважать мою личную жизнь в ближайшие несколько месяцев, и я буду делиться сообщениями о прогрессе в лечении, когда у меня будет возможность.

Пока что – спасибо всем за ваши сообщения с поддержкой. Это многое для меня значит и будет значить в ближайшие месяцы. Я с нетерпением жду момента, когда снова увижу всех вас и буду заниматься любимым спортом", — сказал Брукс.

В этом сезоне на счету Брукса восемь матчей во всех турнирах за "Борнмут" и один забитый мяч.

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