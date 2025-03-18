25-летний футболист погиб, спасая людей во время пожара в ночном клубе

Футболист северомакедонского "Шкупи" Андрей Лазаров погиб в результате пожара, который произошел во время концерта в ночном клубе.

Об этом команда, за которую выступал Лазаров, сообщила в соцсетях.

Во время концерта хип-хоп дуэта DNK в ночном клубе в городе Кочаны, на который пришли около 1,5 тысячи людей, вспыхнул пожар. Причиной возгорания стала пиротехника на сцене – искры попали в потолок, изготовленный из легковоспламеняющегося материала.

Из-за большого количества людей и компактного здания начался хаос с давкой. В результате пострадали более 150 человек — 59 из них по официальным данным погибли, примерно 100 получили повреждения.

Лазаров пытался спасать людей во время пожара. 25-летний футболист сумел вывести из пламени нескольких человек, но сам задохнулся угарным газом и получил смертельные ожоги.

Футбольный клуб "Шкупи" выразил соболезнования родным и близким погибшего игрока.

"Это огромная потеря для нашего клуба, наших одноклубников и всего футбольного сообщества. Не хватит слов, чтобы описать ту боль, которую мы сейчас чувствуем. Это одна из самых больших трагедий в истории клуба", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что победитель Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала" умер в 48-летнем возрасте.

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