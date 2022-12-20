25-летний футболист скончался в бассейне во время отпуска: подробности трагедии

25-летний защитник швейцарского "Стад Лозанна Уши" Элия Алессандрини трагически ушел из жизни.

Об этом сообщает Blick.ch.

Обстоятельства смерти пока точно неизвестны.

Отмечается, что футболист отдыхал в Омане вместе со своей девушкой и погиб во время купания в бассейне. Причина смерти 25-летнего защитника может быть связана с сердечной недостаточностью.

Алессандрини был питомцем "Янг Бойс". Он выступал за "Лозанну Уши" с лета этого года. Предыдущим клубом Элии был "Криенс", за который он провел 57 поединков и в котором был капитаном.

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