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25-летний футболист скончался в бассейне во время отпуска: подробности трагедии

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
2265
Время на прочтение
1 мин
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25-летний футболист скончался в бассейне во время отпуска: подробности трагедии

twitter.com/fc_slo

Причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

25-летний защитник швейцарского "Стад Лозанна Уши" Элия Алессандрини трагически ушел из жизни.

Об этом сообщает Blick.ch.

Обстоятельства смерти пока точно неизвестны.

Отмечается, что футболист отдыхал в Омане вместе со своей девушкой и погиб во время купания в бассейне. Причина смерти 25-летнего защитника может быть связана с сердечной недостаточностью.

Алессандрини был питомцем "Янг Бойс". Он выступал за "Лозанну Уши" с лета этого года. Предыдущим клубом Элии был "Криенс", за который он провел 57 поединков и в котором был капитаном.

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Дата публикации
Просмотры
2265
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