27-летний швейцарский футболист совершил самоубийство: подробности трагедии

Полузащитник "Зрински Мостар" Карим Газзетта, в прошлом сезоне ставший чемпионом Боснии и Герцеговины, совершил самоубийство.

Как сообщает издание Sarajevo Times, тело 27-летнего швейцарского футболиста обнаружили перед домом, где он жил.

Газзетта выбросился из окна восьмиэтажного здания. В полиции подтвердили, что это самоубийство.

Отмечается, что трагический инцидент произошел спустя несколько часов после победного матча "Зрински Мостар" против "Борче" (1:0) в чемпионате Боснии и Герцеговины.

Газзетта стал игроком "Зрински Мостар" в июле 2022 года. В этом сезоне из-за травмы он сыграл только в одном матче национального чемпионата.

Ранее Карим считался одним из самых перспективных футболистов Швейцарии, играл за национальные команды разных возрастов. Газзетта начинал карьеру в "Серветте", а также играл за "Винтертур", "Лозанна Уши" и "Ксамакс".

Читайте также:

Целился в арбитра игрушечным пистолетом: в Венгрии футболист получил пожизненный "бан" за причудливую выходку

"Карпатам" грозит техническое поражение из-за нелепого конфуза в матче Первой лиги: что случилось

Игроки сборной Ирана не пели гимн перед матчем ЧМ-2022 против Англии, фанаты освистали его (видео)