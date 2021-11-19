28-летний английский экс-футболист выиграл в лотерею более 1,3 миллиона долларов: его реакция на победу стала вирусной

28-летний английский экс-футболист выиграл в лотерею более 1,3 миллиона долларов: его реакция на победу стала вирусной

Он вынужден был рано завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Бывший футболист "Шеффилд Юнайтед" Терри Кеннеди стал победителем лотереи.

Об этом сообщает DailyMail.

Отметим, что 28-летний англичанин был вынужден навсегда распрощаться с футболом в возрасте 25 лет. Причиной стали проблемы с коленями, длительно преследовавшими Кеннеди.

После того, как ему пришлось "повесить бутсы на гвоздь", Кеннеди устроился работать на строительство, и, будучи азартным человеком, периодически играл в лотерею. И фортуна повернулась к бывшему спортсмену лицом. Однажды, будучи на рабочем месте, он в прямом эфире узнал, что выиграл миллион фунтов (1,34 миллиона долларов).

Один из коллег мужчины, узнавший, что Кеннеди сорвал джекпот, решил записать его реакцию на видео. Британец, услышав радостную новость, сначала не поверил, а потом схватился за голову.

"Да нет, не думаю, что я выиграл", — сказал Терри.

Но, поняв, что это не шутка, Кеннеди радостно закричал и начал улыбаться. В этот же день коллега Терри опубликовал видео с его реакцией в соцсетях, которое стало вирусным.

Former Sheffield Великобритания Terry Kennedy была направлена на утилизацию от спорта в прошлом году.



Здесь он намеревается его только £1million на лотереи. Wonderful ❤️️ pic.twitter.com/OlsQTjj9Ay — Mirror Football (@MirrorFootball) November 17, 2021