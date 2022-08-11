28-летний украинский боксер погиб в боях с российскими оккупантами в Донецкой области

Боксер Владимир Торогой погиб в боях Донецкой области, защищая Украину от захватчиков.
Буквально в конце июля черновицкий спортсмен отпраздновал свое 28-летие, а теперь стал еще одной жертвой российских оккупантов.
О гибели боксера сообщили в Федерации бокса Украины в Facebook.
"С большой скорбью сообщаем, что сегодня в войне с российскими захватчиками погиб боксер из Черновцов Владимир Торогой… Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Владимира. Светлая память". — говорится в сообщении.
Сообщается, что боксер был командиром 20-й отдельной бригады специального назначения. Считается, что такие бригады относятся к формированию, которое готовится к проведению специальных операций.
Ранее рассказывалось о том, что в боях с российскими оккупантами погиб 28-летний экс-футболист "Буковины".
Читайте также:
"Мы не будем скучать по вам": известный украинский скелетонист обратился к гимнасткам из РФ, праздновавшим оккупацию Крыма
Моуриньо выразил поддержку украинцам: они демонстрируют, насколько являются сплоченными, смелыми и дружными