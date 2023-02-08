28-летний вратарь футбольного клуба погиб под завалами в результате землетрясения в Турции

Вратарь футбольного клуба "Ени Малатьяспор" Ахмет Эюп Тюркаслан погиб под завалами после сильного землетрясения в Турции.

Об этом сообщила пресс-служба "Ени Малатьяспора" в Twitter.

Тело 28-летнего турецкого голкипера нашли под обломками одного из домов, разрушенного в результате землетрясения.

Под завалами также оказалась жена Тюркаслана, но ее удалось спасти.

В профессиональном футболе Тюркаслан дебютировал в 2013 году. Он играл за "Анкараспор", "Бугсас Спор", "Умраниеспор" и "Ени Малатьяспор".

На счету голкипера 43 поединка во втором дивизионе чемпионата Турции. В этом сезоне он сыграл два матча в Кубке Турции.

Ранее сообщалось, что экс-футболиста "Челси" Кристиана Атсу был нашли живым под завалами после землетрясения в Турции.

Напомним, 6 февраля, землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло вблизи турецкого города Газиантеп, недалеко от границы с Сирией. В Турции из-за землетрясения пострадали 10 городов.

По состоянию на утро 8 февраля количество жертв в результате масштабного землетрясения в Турции и Сирии составляет уже около 8704 человек. Пока известно, что в Турции погибли 6234 человека, а в Сирии – 2470. Также известно о более 37 тысячах пострадавших.

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