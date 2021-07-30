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285 дней без футбола: лидер "Ливерпуля" вернулся на поле после ужасной травмы

285 дней без футбола: лидер "Ливерпуля" вернулся на поле после ужасной травмы

Вирджил ван Дейк / Associated Press

Вирджил ван Дейк принял участие в товарищеском матче с "Гертой".

Нидерландский защитник Вирджил ван Дейк впервые сыграл за "Ливерпуль" после тяжелой травмы, которую получил еще в октябре 2020 года в поединке АПЛ против "Эвертона".

30-летний центральный защитник вышел на замену на 69-й минуте товарищеского матча с берлинской "Гертой". Ван Дейк пробыл на поле до финального свистка, который констатировал поражение его команды со счетом 3:4.

После игры нидерландец прокомментировал свое возвращение, выложив трогательный пост в соцсетях.

"285 дней назад началось мое возвращение. Трудно описать то, как я себя чувствую, но для меня важно отметить, что мне повезло получить поддержку от большого количества невероятных людей.

Хирург, физиотерапевты, тренеры, которые были рядом со мной с первого дня. Все они дали мне силы и энергию для восстановления. Фанаты, которые демонстрировали свою любовь ко мне и вдохновляли меня, моя семья, без которой я ничто, - спасибо вам всем. Работа на этом не завершена - это только начало. Мы движемся дальше!" - написал Ван Дейк в своем Twitter.

Из-за тяжелой травмы крестообразной связки колена Ван Дейк пропустил почти весь прошлый сезон и не поехал в составе сборной Нидерландов на Евро-2020.

  • Вирджил выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Вместе с "красными" он по разу выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
  • Нидерланський защитник провел за мерсисайдский клуб 95 матчей, в которых отметился 10 голами.

Напомним, новый сезон АПЛ стартует 13 августа. В стартовом матче команда Юргена Клоппа 14 августа на выезде сыграет с "Норвичем".