285 дней без футбола: лидер "Ливерпуля" вернулся на поле после ужасной травмы

285 дней без футбола: лидер "Ливерпуля" вернулся на поле после ужасной травмы

Вирджил ван Дейк принял участие в товарищеском матче с "Гертой".

Нидерландский защитник Вирджил ван Дейк впервые сыграл за "Ливерпуль" после тяжелой травмы, которую получил еще в октябре 2020 года в поединке АПЛ против "Эвертона".

30-летний центральный защитник вышел на замену на 69-й минуте товарищеского матча с берлинской "Гертой". Ван Дейк пробыл на поле до финального свистка, который констатировал поражение его команды со счетом 3:4.

После игры нидерландец прокомментировал свое возвращение, выложив трогательный пост в соцсетях.

"285 дней назад началось мое возвращение. Трудно описать то, как я себя чувствую, но для меня важно отметить, что мне повезло получить поддержку от большого количества невероятных людей.

Хирург, физиотерапевты, тренеры, которые были рядом со мной с первого дня. Все они дали мне силы и энергию для восстановления. Фанаты, которые демонстрировали свою любовь ко мне и вдохновляли меня, моя семья, без которой я ничто, - спасибо вам всем. Работа на этом не завершена - это только начало. Мы движемся дальше!" - написал Ван Дейк в своем Twitter.

285 days ago, I started on a journey back towards playing. It's hard to express how I am feeling, but it's important to me that I say I feel blessed to have had the support of so many incredible people. The surgeon, my physios, coaches and staff who have been with me in my 1/2 pic.twitter.com/jdWKUHykDI — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 29, 2021

corner since day one. My teammates for giving me energy and keeping my head up. The fans for their love, support and encouragement. And most of all, my family because without them, I'd be nothing. Thank you. The work does not stop now. It's only just starting. We keep going! 2/2 pic.twitter.com/OiNLMLO44q — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 29, 2021

Из-за тяжелой травмы крестообразной связки колена Ван Дейк пропустил почти весь прошлый сезон и не поехал в составе сборной Нидерландов на Евро-2020.

Вирджил выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Вместе с "красными" он по разу выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Нидерланський защитник провел за мерсисайдский клуб 95 матчей, в которых отметился 10 голами.

Напомним, новый сезон АПЛ стартует 13 августа. В стартовом матче команда Юргена Клоппа 14 августа на выезде сыграет с "Норвичем".

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