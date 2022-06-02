29-летний британский мотогонщик погиб во время заезда на "трассе смерти"

Мотогонщик из Великобритании Марк Перслоу скончался от травм, полученных в результате аварии во время соревнований на острове Мэн.

29-летний спортсмен потерял управление и вылетел с трассы. После этого Перслоу с тяжелыми травмами доставили в больницу. Там его спасти не удалось, мужчина скончался. Как следствие, гонку было принято решение завершить досрочно.

О трагическом инциденте сообщает The Guardian.

Родившийся в Уэльсе гонщик во второй раз появлялся в гонке, после того как уже в 2017 году он участвовал в соревнованиях в классах Supersport и Lightweight, он уже дебютировал на Гран-при Мэнкса 2015 года, в дополнение к опыту в Classic TT, с лучшим результатом заняв 14 место в 2019 году.

Трасса на острове Мэн по праву считается одной из самых сложных и опасных в мире. Всего с 1907 года на соревнованиях там погибли более 250 человек.

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