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Категория
Проспорт
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30 лет президентства Ахметова в «Шахтере»: 40 трофеев, Кубок УЕФА и 20 сезонов в Лиге чемпионов

11 октября исполнилось 30 лет, как Ринат Ахметов стал президентом ФК «Шахтер» (Донецк). За это время клуб завоевал 40 трофеев: Кубок УЕФА, 16 чемпионских титулов, 14 Кубков и 9 Суперкубков Украины.

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30 лет президентства Ахметова в «Шахтере»: 40 трофеев, Кубок УЕФА и 20 сезонов в Лиге чемпионов

"Я вспоминаю наше первое чемпионство и каждый из 40 трофеев, полученных за эти 30 лет", - отметил Ринат Ахметов в своем обращении к болельщикам.

Первое в истории чемпионство Украины "Шахтер" получил в сезоне 2001/2002. В 2009 году клуб выиграл Кубок УЕФА: в финале в Стамбуле команда победила немецкий Вердер со счетом 2:1 в дополнительное время. Это первый еврокубковый трофей украинского клуба в истории независимой Украины. "Вспоминаю Кубок УЕФА - после финального свистка я чувствовал себя самым счастливым человеком на планете", - отметил Ахметов.

Нынешний сезон для "Шахтера" уже двадцатый в Лиге чемпионов УЕФА. «Вспоминаю, как мы мечтали услышать гимн Лиги чемпионов перед домашним матчем „Шахтера“. И эта мечта стала реальностью – сегодня наш клуб проводит уже двадцатый сезон среди сильнейших команд Европы», – отметил Ахметов.

За годы его президентства клуб построил «Донбасс Арену», один из лучших стадионов Европы. Стадион был открыт в августе 2009 года, а в 2012-м он принимал матчи чемпионата Европы. В "Шахтере" также появились академия, ветеранская и женская команды и благотворительный фонд "Шахтер Социал".

После начала российской агрессии в 2014 году клуб вынужден проводить матчи вне Донецка. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году домашние матчи еврокубков "Шахтер" играет за границей.

«Я горжусь, что в трудные времена «Шахтер» достойно представляет Украину на международной арене», — подчеркнул Ахметов.

ФК «Шахтер» основан в 1936 году.

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