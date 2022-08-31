31 августа телеканал УНИАН будет транслировать матч сборных Украины и Пуэрто-Рико по волейболу

Сегодня, 31 августа, на телеканале УНИАН будут транслировать матч 3-го тура Чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдет между сборными Украины и Пуэрто-Рико. Начало игры – в 21:30 по Киеву.

Кроме бесплатной трансляции на ТВ, зрители смогут присоединиться к просмотру в свободном доступе на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ, являющегося партнерским проектом Киевстар и 1+1 media.

Напомним, предварительная игра во втором туре для сборной Украины завершилась победой над сборной Туниса, сильнейшей командой по волейболу на континенте, со счетом 0:3.

Украинцы активно наблюдали за игрой на УНИАН и болели национальной сборной, что нашло отражение в цифрах. Так, доля телеканала УНИАН во время матча достигла 1,2%, что практически вдвое превышает показатели телеканала за день и более чем в 10 раз – среднюю долю слота за последние четыре понедельника.

Это первая победа украинских волейболистов на Чемпионате мира за последние 24 года. Последний раз мужская сборная Украины участвовала в ЧМ по волейболу еще в 1998 году. Тогда ей удалось обыграть сборную Чехии со счётом 0:3.

В случае успеха в матче против сборной Пуэрто-Рико сборная Украины выйдет в 1/8 финала Чемпионата мира.

Напоминаем, что эксклюзивным транслятором Чемпионата мира по волейболу среди мужчин является общенациональный телеканал УНИАН, входящий в состав 1+1 media. С соответствующим предложением к 1+1 media обратилась польская телевизионная группа Polsat, обладающая правами на трансляцию. Такие права переданы медиахолдингу на безвозмездной основе.

Источник данных: платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ