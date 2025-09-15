ТСН в социальных сетях

Проспорт
379
1 мин

31-летний чемпион мира по футболу неожиданно объявил о завершении карьеры

Самюэль Умтити решил повесить бутсы на гвоздь.

Максим Приходько
Самюэль Умтити

Самюэль Умтити / © Associated Press

Французский центральный защитник, чемпион мира 2018 года Самюэль Умтити объявил о завершении игровой карьеры.

Об этом 31-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"После интенсивной карьеры со взлетами и падениями пора попрощаться... Я отдался этому делу со страстью, и ни о чем не жалею. Я хотел бы поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми я работал вместе. И благодарю всех болельщиков за вашу поддержку", – написал Умтити.

На протяжении профессиональной карьеры Самюэль выступал за "Лион", "Барселону", "Лечче" и "Лилль". С января 2024-го он не играл из-за тяжелой травмы колена.

На счету Умтити 31 матч за сборную Франции, в которых отличился 4 голами. Вместе с национальной командой защитник стал серебряным призером Евро-2016 и выиграл ЧМ-2018.

379
