35 стран будут требовать отстранения спортсменов из России и Беларуси от Олимпиады-2024

Атлетов стран-агрессорок не хотят видеть на Играх в Париже.

Группа из 35 стран договорилась требовать от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Об этом сообщила министр спорта Литвы Юргита Сюгздиниене.

В пятницу, 10 февраля, прошло онлайн заседание 35 стран, на котором присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Все участники единогласно поддержали решение обратиться в МОК касательно недопуска атлетов из РФ и Беларуси к Олимпиаде-2024.

Среди тех, кто выступает за полный запрет на участие атлетов стран-агрессоров в ОИ-2024 – США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада, Австралия, Япония, а также страны Балтии и Скандинавии.

"Мы предлагаем не позволять российским и белорусским атлетам соревноваться ни на каких международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, пока война в Украине продолжается. Наша позиция, как политиков в сфере спорта, должна быть сильной и единой, не можем позволить, чтобы этим пользовались. Давление на Россию и Беларусь – очень важный", – приводит слова Сюгздиниене официальный сайт министерства спорта Литвы.

Ранее МОК сообщил, что окончательное решение касательно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 еще не принято.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Белоруссии.

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