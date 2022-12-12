36 стран требуют от МОК отстранить россиян и белорусов от руководства в международном спорте

Министр молодежи и спорта и новоизбранный президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что 36 стран направили письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с требованием ужесточить санкции против российского и белорусского спорта.

Они требуют отстранить представителей стран-агрессоров от руководящих должностей в международных спортивных федерациях и оргкомитетах крупных соревнований.

"Цивилизованный мир разделяет позицию Украины по блокированию российских и белорусских спортсменов от олимпийского движения на международном уровне.

Министры спорта 25 государств-членов ЕС, а также коллеги из Австралии, Канады, Исландии, Японии, Республики Корея, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США обратились к президенту МОК Томасу Баху о необходимости отстранения представителей РФ и РБ с ключевых позиций в международных спортивных федерациях и оргкомитетах крупных спортивных событий. Я также присоединился к этой инициативе и подписал соответствующее письмо.

В очередной раз подчеркнул в обращении нашу неизменную позицию: спортсмены из РФ и РБ до завершения российской агрессии против Украины не имеют права участвовать в спортивных соревнованиях в каком-либо статусе, включая нейтральный.

Странам, которые поддерживают Украину, разделяют наши демократические ценности и понимают истинную цену свободы, выражаю уважение и благодарность. Вместе мы все сможем! Вместе победим!", – написал Гутцайт на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг жесткой критике заявление Баха о том, что россияне и белорусы должны принимать участие в Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на войну в Украине.

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