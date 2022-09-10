360 минут без голов: "Кривбасс" потерпел очередную неудачу в УПЛ

Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве завершился минимальным поражением криворожской команды со счетом 0:1 .

Победный мяч в этой встрече был забит на 28-й минуте. После передачи Николая Гайдучика точным ударом отличился Виталий Дахновский.

Для номинальных хозяев это поражение стало уже третьим в четырех сыгранных матчах на старте сезона УПЛ, причем криворожскому клубу не удалось забить ни одного гола за суммарно проведенные на поле 360 минут.

Добавим, что "Кривбасс" вернулся в элиту украинского футбола после длительного перерыва. Летом команду возглавил именитый украинский тренер Юрий Вернидуб, который теперь совмещает службу в ВСУ с тренерской работой.

Для "Вереса" победа в сегодняшнем матче стала уже третьей на протяжении нынешнего чемпионата.

Команда из Ровно с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Кривбасс" с одним набранным пунктом расположился на 13-й позиции.

В пятом туре УПЛ "Верес" встретится с "Рухом", а клуб из Кривого Рога будет играть против "Зари".

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