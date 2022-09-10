360 минут без голов: "Кривбасс" потерпел очередную неудачу в УПЛ

Криворожский "Кривбасс" проиграл ровенскому "Вересу" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги.
Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве завершился минимальным поражением криворожской команды со счетом 0:1.
Победный мяч в этой встрече был забит на 28-й минуте. После передачи Николая Гайдучика точным ударом отличился Виталий Дахновский.
Для номинальных хозяев это поражение стало уже третьим в четырех сыгранных матчах на старте сезона УПЛ, причем криворожскому клубу не удалось забить ни одного гола за суммарно проведенные на поле 360 минут.
Добавим, что "Кривбасс" вернулся в элиту украинского футбола после длительного перерыва. Летом команду возглавил именитый украинский тренер Юрий Вернидуб, который теперь совмещает службу в ВСУ с тренерской работой.
Для "Вереса" победа в сегодняшнем матче стала уже третьей на протяжении нынешнего чемпионата.
- Команда из Ровно с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Кривбасс" с одним набранным пунктом расположился на 13-й позиции.
- В пятом туре УПЛ "Верес" встретится с "Рухом", а клуб из Кривого Рога будет играть против "Зари".
Читайте также:
"Динамо" опустилось на последнее место: "Заря" неожиданно проиграла аутсайдеру УПЛ
УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу
Новичок "Шахтера" попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов