40-летний китаец жутко нокаутировал Джо Джойса и остался претендентом на бой с Усиком (видео)

Чжан Чжилей эффектно защитил пояс временного чемпиона WBO.
Китайский боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей нокаутом победил британца Джо Джойса в бою-реванше, который состоялся в ночь на 24 сентября на арене "Уэмбли" в Лондоне.
На кону в этом поединке стоял титул временного чемпиона по версии WBO, который Чжилей отобрал у Джойса в апреле этого года, когда сенсационно победил его техническим нокаутом в шестом раунде.
В реванше 40-летний китаец одержал еще более убедительную победу над 38-летним оппонентом из Великобритании. Со старта боя Чжилей захватил инициативу и наносил Джойсу немало ударов в голову и по корпусу.
Уже в третьем раунде британец не выдержал. Чжан поймал Джойса мощным правым хуком в челюсть, в результате чего тот моментально упал на канвас. Джо пытался подняться, но не сумел сделать это вовремя.
Видео нокаута
ZHANG DID IT AGAIN!— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023
Жилеи Жан варенье от Joe Joyce в уничтожении сезона. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ
Чжилей одержал свою 26-ю победу на профессиональном ринге (21 – нокаутом). Также в его пассиве одна ничья и одно поражение.
Защитив пояс временного чемпиона WBO, китаец сохранил статус претендента на бой с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.
Для Джойса эта неудача стала второй в профессиональной карьере. Теперь в его послужном списке 15 побед (14 – нокаутом) и два поражения. Оба раза обидчиком британца становился именно Чжилей.
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