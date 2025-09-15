40-летний обладатель "Золотого мяча" забил дебютный гол в Серии А и принес "Милану" победу

Лука Модрич / © Associated Press

Реклама

"Милан" дома одержал победу над "Болоньей" в матче 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "россонери" забили на 61-й минуте. После передачи Алексиса Салемакерса точным ударом в левый угол отличился Лука Модрич.

Для 40-летнего хорватского полузащитника, который является обладателем "Золотого мяча" 2018 года, это дебютный гол за "Милан".

Реклама

Обзор матча "Милан" – "Болонья"

"Милан" с 6 очками после трех туров занимает пятое место в Серии А. "Болонья" имеет три балла и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре "Милан" на выезде против "Удинезе", а "Болонья" примет "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского. Оба матча состоятся 20 сентября.