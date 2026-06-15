40-летний вратарь сборной Кабо-Верде стал звездой соцсетей после матча с Испанией на ЧМ-2026

Возинья / © Associated Press

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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал звездой социальных сетей после матча первого тура чемпионата мира-2026 по футболу против Испании.

В своем дебютном поединке на Мундиалях сборная Кабо-Верде мегасенсаційно сыграла вничью (0:0) с действующими чемпионами Европы.

Главным героем встречи стал 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде, который совершил за игру семь сейвов и сохранил ворота своей команды неприкосновенными.

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Благодаря яркому перфомансу в матче с испанцами популярность Возиньи, который на клубном уровне играет во второй португальской лиге, стремительно взлетела.

До матча на Instagram-страницу вратаря было подписано около 50 тысяч человек, а сейчас уже 2,2 миллиона человек, и эта цифра продолжает расти.

Возинья / © Associated Press

Возинья / © Associated Press

Сам Возинья был изумлен, когда на послематчевом интервью журналистка показала ему текущее количество подписчиков в Instagram.

В другом матче стартового тура группы H встретятся сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Этот поединок состоится во вторник, 16 июня, начало — в 01:00 по киевскому времени.

Во втором туре Испания 21 июня сыграет против Саудовской Аравии, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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