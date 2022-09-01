40-летняя Серена Уильямс одолела вторую ракетку мира на последнем для себя US Open

Титулованная американская теннисистка Серена Уильямс, которая собирается в ближайшее время завершить карьеру, продолжает побеждать на турнире серии "Большого шлема" US Open-2022.

Во втором круге соревнований 40-летняя теннисистка одолела вторую ракетку мира Анетт Контавейт.

Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. За это время Уильямс выполнила 11 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы пять подач навылет, пять двойных ошибок и 5 реализуемых брейк-пойнтов из 11.

Далее Серена встретится с 46 ракеткой мира Айлой Томлянович. Это будет первая встреча теннисисток.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября.

Напомним, что украинская теннисистка Дарья Снигирь не сумела пробиться в третий круг турнира Большого шлема.

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