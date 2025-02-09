41-летний Чисора ярко победил Валлина, дважды отправив соперника в нокдаун (видео)

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора одержал уверенную победу над шведом Отто Валлином в главном бою шоу, которое состоялось на Co-op Live Arena в Манчестере.

41-летний Чисора одолел 34-летнего Валлина единогласным решением судей: 114-112, 116-110, 117-109.

Отметим, что на протяжении поединка шведский боксер дважды побывал в нокдауне – в 9-м раунде, а также в 12-м, за 10 секунд до окончания боя.

Обзор боя Чисора – Валлин

Для Дерека этот бой стал первым с июля прошлого года, когда он единогласным решением судей победил своего соотечественника Джо Джойса.

В послужном списке Чисоры теперь 36 побед (23 – нокаутом) и 13 поражений на профессиональном ринге.

Валлин потерпел третье поражение в своей профессиональной карьере – предыдущие два были от Тайсона Фьюри в 2019 году и Энтони Джошуа в 2023-м. Также в его активе 27 побед (15 – нокаутом).

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