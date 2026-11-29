Виктор Постол / © Associated Press

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Украинский экс-чемпион мира по боксу Виктор Постол (34-6, 12 КО) нокаутом победил венгра Давида Каналаса (16-34, 8 КО).

Поединок состоялся на вечере бокса от SpartaBox Faniian Promotions в Ужгороде. 42-летний украинец нокаутировал 34-летнего соперника уже в первом раунде.

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От стартового гонга Виктор активно пошел вперед и четыре раза отправил венгерского боксера в нокдаун. После последнего нокдауна рефери остановил бой.

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Отметим, что для венгра это 20-е подряд поражение на профессиональном ринге.

В своем предыдущем поединке, который состоялся 4 апреля 2026 года, Постол уступил мексиканцу Франсиско Сандовалю раздельным решением судей и потерял титул IBO International.

Постол является бывшим чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе. Этот титул украинец завоевал в октябре 2015 года благодаря победе нокаутом над аргентинцем Лукасом Матиссе, а летом 2016-го потерял его после поражения единогласным решением судей от легендарного американца Теренса Кроуфорда.

В августе 2020 года Постол пытался отобрать пояса WBC и WBO у американца Хосе Рамиреса, но уступил раздельным решением судей.

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Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс.

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