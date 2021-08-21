46-летний француз досрочно победил легенду российского MMA, сломав ему руку (видео)

Представитель РФ не выстоял и двух раундов.

На турнире по смешанным единоборствам Bellator 265, который состоялся в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США), француз Чейк Конго победил россиянина Сергея Харитонова.

В конце второго раунда 46-летний уроженец Парижа провел удушающий прием и заставил соперника сдаться на последней секунде пятиминутки.

Уже после боя стало известно, что россиянин в этом бою сломал руку.

Для Конго эта победа стала 31-й в карьере. На его счету также 11 поражений и 2 ничьи. Еще один поединок признан несостоявшимся.

41-летний Харитонов проиграл в восьмой раз в карьере. В его активе 30 побед. Два поединка с его участием признаны несостоявшимися.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, бразильский боец эффектно нокаутировал россиянина и прервал его победную серию.

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