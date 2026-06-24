46-летний Роналдиньо вернулся в футбол и будет выступать за итальянский клуб

Роналдиньо / © Associated Press

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Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо решил возобновить профессиональную карьеру и подписал контракт с выступающей в Серии С итальянской "Равенной".

Об этом клуб третьего по силе итальянского дивизиона объявил во время специального мероприятия в Майами.

Детали соглашения с 46-летним бразильцем не разглашаются.

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"Приглашение Роналдиньо в "Равенну" является чрезвычайным моментом для клуба. Он был моим кумиром в детстве, а его влияние на игру выходит далеко за пределы футбола. Кроме того, что он принесет клубу, я надеюсь, что его участие вдохновит новое поколение болельщиков влюбиться в "Равенну" и стать частью того, что мы строим на будущее", — заявил президент клуба Иньяцио Чиприани.

Роналдиньо / © Associated Press

Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии и обладателем "Золотого мяча" 2005 года.

В течение карьеры он выступал за "Гремио", ПСЖ, "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

В январе 2018 года Роналдиньо объявил о завершении карьеры. В последний раз он играл в официальных матчах еще в 2015-м.

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Ранее сообщалось, что Роналду побил бомбардирский рекорд Месси на чемпионатах мира.

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