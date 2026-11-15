46-летний Роналдиньо вернулся в футбол и отдал предассист в чемпионате Италии

Роналдиньо / © Associated Press

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Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо возобновил профессиональную карьеру, дебютировав за "Равенну" в матче итальянской Серии C (третий по силе дивизион — прим.) против "Форли".

46-летняя легенда футбола вышел в стартовом составе и на 36-й минуте отличился предассистом, после чего гол с дальней дистанции забил Джулио Донати.

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На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Равенны". На второй тайм бразильский "Волшебник" не вышел.

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Для Роналдиньо это был первый официальный матч за более чем 11 лет. Бывший футболист "Барселоны" и "Милана" последний раз выходил на поле в официальном поединке еще в 2015 году, когда выступал за бразильский "Флуминенсе". В январе 2018-го он объявил о завершении карьеры.

Напомним, Роналдиньо подписал контракт с "Равенной" в июне 2026 года. Детали соглашения с бразильцем не разглашаются.

Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии и обладателем "Золотого мяча" 2005 года.

В течение карьеры он выступал за "Гремио", ПСЖ, "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

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