50 матчей без поражений: "Байер" раздавил соперника в Бундеслиге и продлил свою рекордную серию (видео)

"Байер" на выезде разгромил "Бохум" ( 0:5 ) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги и обновил собственный рекорд по длительности беспроигрышной серии во всех турнирах.

Уже на 15-й минуте встречи хозяева поля остались в меньшинстве – прямую красную карточку и удаление заработал Феликс Пасслак.

"Фармацевты" воспользовались численным преимуществом и до конца поединка забили пять мячей. В конце первого тайма отличились Патрик Шик и Виктор Бонифейс, который реализовал пенальти.

А после перерыва разгромным счет сделали Амин Адли, Йосип Станишич и Алехандро Гримальдо.

Обзор матча "Бохум" – "Байер"

Таким образом, команда Хаби Алонсо продлила свою рекордную серию без поражений во всех турнирах до 50 матчей.

50 — Байер 04 Леверкусен остался безнадежным в своей 50-й встрече в всех конкурсах этой недели, а в Европе в больших пяти leagues. Консультации. #BOCB04 pic.twitter.com/8iXNWcZgl2 — OptaFranz (@OptaFranz) May 12, 2024

Отметим, что в этом сезоне "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии. "Фармацевты" досрочно обеспечили себе чемпионский титул за пять туров до финиша Бундеслиги.

Перед заключительным туром в активе леверкузенцев 87 очков. "Бохум" (33 балла) занимает 14-е место в чемпионате Германии.

В последнем туре 18 мая "Байер" примет "Аугсбург", а "Бохум" на выезде сыграет против "Вердера".

Напомним, в этом сезоне "фармацевты" имеют шанс оформить требл. Кроме завоеванного титула Бундеслиги, команда Алонсо 22 мая сразится с итальянской "Аталантой" в финале Лиги Европы, а 25 мая сыграет с представителем второго дивизиона "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии.

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